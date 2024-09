Nainggolan | L’Inter vincerà il campionato? Il mio pronostico

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 13 settembre 2024) Dopo la grande vittoria delcontro l’Atalanta i pronostici sono tornati i soliti in riferimento alitaliano. Radjaha fatto il suo per Controcalcio.– Comincia ad essere tempo di pronostici per la Serie A. Sta per iniziare la quarta giornata, domani ci sarà il primo match in programma. La squadra di Simone Inzaghi giocherà domenica sera alle 20.45 contro il Monza, intanto Radjadice la sua sulla conclusione del: «Le retrocesse saranno il Venezia, il Lecce ed il Monza a sorpresa. Metto settimo il Torino. Sesta la Fiorentina. Quinta la Lazio, quarta la Roma secondo me. Davanti di seguito Milan, Juventus ed Inter.nuovamente il».