LIVE Bolelli Vavassori-Gille Vliegen Italia-Belgio 1-1 Coppa Davis in DIRETTA | in corso il warm-up

20.45 L'ha vinto il sorteggio ed ha scelto di servire. 20.43 Inil-up 20.42 I giocatori si avvicinano a rete per il sorteggio e le foto di rito. 20.41 Entrano in campo i quattro giocatori. 20.40 Ini giochi di luce sul campo di Bologna. A breve dovrebbero entrare in campo le due coppie. 20.35 Sulla carta l'dovrebbe partire favorita. Sappiamo però che nel tennis, e a maggior ragione in, spesso i pronostici vengono ribaltati. Gli azzurri potranno contare sull'esperienza dinel giocare partite così importanti e sul pubblico a favore. 20.32 La sfida odierna sarà un match d'altissimollo tra quattro specialisti del doppio.