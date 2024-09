LIVE Berrettini-Blockx Italia-Belgio Coppa Davis 2024 in DIRETTA | avversario a sorpresa per l’azzurro

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 13 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL SECONDO SINGOLARE DILADEL DOPPIO DI14:15 Buon pomeriggio e ben ritrovati nellascritta del primo singolare di. Da pochi istanti Filippo Volandri e Steve Darcis hanno comunicato le rispettive scelte. Confermato Matteo, che sfiderà però Alexander. Cambio dunque per i belgi, con Collignon che resta a guardare. I giocatori entreranno in campo alle 15.00, a tra poco! Buongiorno e benvenuti nellatestuale del primo singolare della sfida travalevole per la seconda giornata del gruppo A di. L’Unipol Arena di Bologna è pronta a riabbracciare gli azzurri dopo il successo all’esordio per 2-1 sul Brasile. Match contro i sudamericani che ha visto il ritorno di Matteocon il tricolore sul petto.