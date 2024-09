Ligue 1 2024 2025 | prima vittoria per il Saint Etienne il Lille cade ancora

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 13 settembre 2024) Ilsi sblocca e vince la suapartita stagionale. Dopo tre pesanti sconfitte nelle prime tre di campionato, la neopromossa – e nobile decaduta, visto il palmares e le due ultime stagioni in seconda divisione – ottiene il primo successo e dunque i primi tre punti in classifica nell’anticipo della quarta giornata della1, battendo ilgrazie al gol di Mathieu Cafaro a inizio partita. Una rete da tre punti che dà respiro ai biancoverdi e che invece costa il secondo ko consecutivo per il LOSC, che aveva invece vinto le prime due: ci sarà da riflettere, dunque, per mister Genesio, che in estate ha raccolto il testimone di Paulo Fonseca, passato al Milan. Domani sera in campo il Psg contro il Brest, il Marsiglia di De Zerbi sfiderà invece il Nizza, fino allo scorso anno guidato da un altro italiano come Farioli, nel frattempo ingaggiato dall’Ajax.