Lando Norris guida una McLaren P1 fatta con 342mila mattoncini di LEGO Technic

(Di venerdì 13 settembre 2024) Era la primavera del 1950 quando sul circuito di Silverstone, in Inghilterra, debuttò il Campionato Mondiale di Formula 1. Oggi, a distanza di settantaquattro anni, sul leggendario tracciato britannico si è scritta un’altra pagina di storia: per la prima volta un pilota di F1 hato un modelloa grandezza naturale, realizzato per affrontare curve e completare un giro di pista. Si tratta dell’iconicaP1 costruita appunto in. LaP1 inaccanto allaP1 originale Jeff Moore. 07870209766Al volante della riproduzione indell’iconica supercar - unica nel suo genere e completamente funzionante - il talentuoso, pilota della scuderia di Woking, che è stato protagonista dell’impresa.