L’ambiente da proteggere | Laguna bene gli stanziamenti ma servono azioni strutturali

(Di venerdì 13 settembre 2024) "Ringraziamo la Regione Toscana per l’intervento tempestivo e per la vicinanza dimostrata al mondo della pesca orbetellano in questo momento di grave crisi. Orainvestimenti anche nazionali per soluzioni, perché tali sono i problemi della". A dirlo è Andrea Bartoli, vicepresidente di Fedagripesca Toscana, commentando lo stanziamento di un milione di euro da parte della Regione Toscana per ladi Orbetello. "Il settore della pesca di Orbetello e dintorni – dice Bartoli – sta attraversando una delle sue fasi più difficili e l’impegno economico della Regione rappresenta senza dubbio un contributo importante. Come Fedagripesca Toscana sollecitiamo soluzioni soprattuttoe a lungo termine per salvaguardare il futuro delle comunità di pescatori e la salute delladi Orbetello.