La stangata in bolletta | Vogliono gli aumenti? Mi devono sfiduciare

(Di venerdì 13 settembre 2024) "Non ci sono motivi per aumentare le tariffe dell’acqua. Questo ho sostenuto e argomentato in assemblea, proponendo per il 2024 che tutto resti com’è. È stato però votato, su proposta del sindaco di Macerata, il rinvio della discussione perché – invece – c’è chi ritiene che l’aumento si debba fare. Ma io tengo il punto: con me presidente le tariffe restano come sono. Se si vuole procedere altrimenti, mi sfiducino e ne trovino un altro". Alessandro Gentilucci, presidente dell’Aato 3, nell’assemblea dei soci ieri mattina è stato netto. E ci va giù duro. "Nel 2022 le tariffe sono cresciute del 4,4% e nel 2023 del 4,6%. Credo che questo sia sufficiente. Non si possono chiedere ulteriori, magari per coprire le inefficienze di qualcuno".