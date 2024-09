La signora del suono di Io Capitano al CineFest di Marzamemi

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 13 settembre 2024)(Sr), 13 set. (askanews) – La chiamano la “del”. Maricetta Lombardo è stata una delle prime donne nel cinema italiano a fare questo lavoro, tecnico del. È lei a dare il ciak ad ogni film e quando iniziò, all’Accademia di Cinematografia, le donne erano appena tre. Oggi è riconosciuta come “ladel”, avendo collaborato in tanti ed importanti progetti. Uno di questi, Io, il film di Matteo Garrone sul tema dell’accoglienza di migranti, in un viaggio che dal continente africano ha portato anche i sogni di questi ragazzi in Italia. Il film è stato proiettato al, la manifestazione diretta da Rossana Danile, che ha visto intrecciarsi cinema, cultura, arte e musica sul tema delle identità e dei connubi.