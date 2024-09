Israele news live Hezbollah ha ordinato l’evacuazione dei villaggi nel sud del Libano Sinawar scrive a Nasrallah | Grazie per il sostegno

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 13 settembre 2024) Roma, 13 settembre 2024 - Il rischio di una guerra totale traè sempre più concreto. Secondo i media locali il Partito di Dio libanese giovedì avrebbe chiesto ai residenti deinel sud del Paese di evacuare le loro abitazioni, in vista di possibili operazioni militari israeliane nella zona. I miliziani di, che hanno smentito la notizia dell'evacuazione, nella notte hanno lanciato un attacco con una ventina di razzi scagliati verso Safed, in Alta Galilea, nel nord di, in risposta a un agguato mortale avvenuto il giorno prima nel sud del. L'Idf ha fatto sapere che i razzi hanno provocato un in una foresta e causato lievi danni a un edificio in una comunità al confine.