In campo per ricerca e soccorso C’è l’esercitazione Grifone

(Di venerdì 13 settembre 2024), due temi complementari e che, abbinati al fattore tempo, possono diventare determinanti per salvare vite umane. E’ questo il tema dell’edizione 2024 del", che si svolgerà dal 16 al 20 settembre all’aeroporto di Tassignano. L’attività è pianificata e condotta annualmente dall’Aeronautica Militare attraverso il Rescue Coordination Centre (RCC) del Comando Operazioni Aerospaziali (COA), nell’ambito dell’accordo internazionale SAR Mediterraneo Occidentale, con il supporto del Corpo NazionaleAlpino e Speleologico (CNSAS). Saranno dieci gli elicotteri che parteciperanno all’attività, in rappresentanza di Forze Armate italiane ed estere, Corpi armati e non, dello Stato.