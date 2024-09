Immunoterapie il sale risveglia l’azione antitumorale dei linfociti T

Leggi tutta la notizia su unlimitednews

(Di venerdì 13 settembre 2024) ROMA (ITALPRESS) – Secondo i dati di una ricerca, pubblicati sulla rivista Nature Immunology, l'aggiunta di una quantità specifica dipotrebbe avere un'utilità inaspettata nella preparazione delle terapie cellulari contro il cancro, come le CAR-T o le TCR. Per questi trattamenti idi un paziente vengono prelevati, modificati in modo che riconoscano meglio le cellule tumorali e poi infusi nuovamente nel paziente stesso. In esperimenti di laboratorio, ilsomministrato aiT in coltura prima dell'infusione sembra in grado di attivare tali cellule e di aumentarneterapeutica, come spiega Enrico Lugli, responsabile del Laboratorio di Immunologia Traslazionale e del Flow Cytometry Core dell'Istituto Clinico Humanitas, alla guida del team di ricerca che ha realizzato lo studio.