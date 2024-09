Il caso di Dengue a Ospitaletto Test nelle zone di residenza e lavoro

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 13 settembre 2024)seriologico alle persone che hanno gravitatodidella persona risultata positiva al virus della. Asst Spedali Civili di Brescia si sta organizzando per procedere all’effettuazione dei prelievi, che vengono fatti su base volontaria, ma che sono fortemente consigliati. Qualora, infatti, ci fossero altre persone positive, il virus potrebbe continuare a circolare per mezzo delle zanzare. Parte così la campagna per effettuare i, come comunicato da Ats Brescia, dopo che è stata confermata la positività di un cittadino dialla “febbre spaccaossa“, primoautoctono in Italia del 2024.