Gudmundsson a processo in Islanda per cattiva condotta sessuale Si è dichiarato innocente Repubblica

(Di venerdì 13 settembre 2024) È iniziata ieri e continuerà oggi l’udienza diaccusato di «». L’attaccante della Fiorentina rientrerà oggi in Italia e sarà a disposizione di Palladino per l’ultimo allenamento prima della partita contro l’Atalanta. L’edizione fiorentina diriporta: “È arrivato intorno alle nove di mattina. Mani in tasca, masticando una gomma. Albertsi è presentato così varcando la porta del tribunale distrettuale di Reykjavík insieme al suo avvocato difensore Vilhjálm Hans Vilhjálmsson. «Si dichiara non colpevole?», chiede un giornalista islandese che lo aspettava all’interno dell’edificio. «Si», ribatte il giocatore della Fiorentina. Il colpo di mercato della lunga estate dei viola: arrivato dal Genoa e ancora in attesa dell’esordio in campionato che potrebbe arrivare questa domenica a Bergamo.