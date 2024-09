Golf Solheim Cup 2024 | Stati Uniti avanti 3-1 sull’Europa dopo il primo quartetto

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 13 settembre 2024) Comincia bene il percorso deglinellaCupla prima mattinata di quartetti, la selezione a stelle e strisce comanda per 3-1. Nelly Korda e Allisen Corpuz hanno controllato il match contro Esther Henseleit e Charley Hull vincendo per 3-2, stesso margine che ha visto vincere Rose Zhang e Lauren Coughlin. Per l’Europa, Pedersen e Stark stavano gestendo l’incontro contro Ewing e Kupcho per 4UP, subendo poi la rimonta fino a una sola buca, fino a chiudere la contesa con un doppio margine, riuscendo, quindi, a contenere comunque i danni per il Vecchio Continente. A chiudere il quadro è la vittoria di Vu/Schmelzel su Grant/Ciganda.Cup3-1ilSportFace.