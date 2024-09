Giussano Dario Aramini e il cuore a spicchi | Io il factotum del basket

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 13 settembre 2024)(Monza e Brianza) – Le protagoniste sono le giocatrici ma in ogni società ha un ruolo importante anche chi non sta sotto i riflettori. Ail, general manager e viceallenatore della prima squadra. “Il mio lavoro ha molte sfaccettature, mi occupo della gestione della società a tutto tondo - spiega- da allenatore sono diventato sempre più general manager. Ho affiancato in panchina Aldo Corno, ora collaborerò con Monica Stazzonelli. La gestione della squadra, la creazione della squadra e il budget sono i miei compiti. Personalmente mi sento al centro della vita del, un ruolo che mi piace molto perché posso esprimere la mia passione per la pallacanestro. L’esperienza vissuta al fianco di Aldo Corno è stata molto intensa, soprattutto quando eravamo in Serie B e puntavamo a salire in A2.