Fedez e Niky Savage | ecco DiCaprio il nuovo singolo in cui viene dissata Chiara Ferragni

(Di venerdì 13 settembre 2024), da quando si è lasciato da, ha pubblicato due singoli: Sexy Shop in collaborazione con Emis Killa ein collaborazione cone in entrambi è statala sua ex. In quest’ultimo, come lui stesso ha precisato, il dissing è stato cantato da, ma poco importa: la canzone resta sua. Ilparla di una ragazza del 2004 che studia alla Marangoni e che cerca un papi che la porti prima da Cracco e poi a Capri con la Maserati. Ma lui, come canta, non èe più diventa calvo più somiglia a Britney Spears. Poi c’è la parte diche è un giovane virale su TikTok con TT LE GIRLZ di Anna e che è stato arruolato proprio per questo.