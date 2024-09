Energia e non solo come corre l’asse tra Washington e Nicosia

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di venerdì 13 settembre 2024) Dopo la Grecia, ora Cipro. Gli Usa firmano un accordo per la sicurezza con il governo, (strategico anche in relazione alla crisi di Gaza) dopo quello che ha portato su suolo greco mezzi e uomini dislocati in 4 basi (Uav inclusi). Rafforzare la cooperazione in materia di difesa tra Usa e Cipro servirà da un lato a dare continuità alla revoca dell’embargo sulle armi nei confronti dell’amministrazione greco-cipriota, in vigore dal 1987 e dall’altro creare un nuovo polo atlantista che controlli Mediterraneo e Medio Oriente. Una rete di alleanze dunque da implementare alla luce delle gravi tensioni presenti nell’area e con il dossier energeticopietra miliare, dato che nelle acque cipriote abbonda il gas (non ancora sfruttato). Dialogo sulla difesa e la sicurezza Si è svolto ail terzo Dialogo sulla difesa e la sicurezza, alla presenza delle delegazioni dei due paesi.