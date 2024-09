E la sorella ringraziano per i messaggi di vicinanza ricevuti dopo la scomparsa della madre

Leggi tutta la notizia su pettegolezzicelebrita

(Di venerdì 13 settembre 2024) Nicole Kidman ringrazia i fan per il loro supporto Nicole Kidman ha utilizzato Instagram per esprimere la sua sincera gratitudine per il supporto ricevutola, Janelle Ann Kidman. La notiziamorteè stata annunciata per la prima volta dalla regista Halina Reijn al Festival del Cinema di Venezia, che ha rivelato che Nicole ha dovuto lasciare l’evento prima del previsto a causa di un’emergenza familiare. Sentito omaggio su Instagram Nel suo post su Instagram, Nicole Kidman ha condiviso foto caredefunta. Ha scritto: “Miae io, insieme alla nostra famiglia, vogliamo esprimere i nostri più sentiti ringraziamenti per la dimostrazione di amore e gentilezza che abbiamo ricevuto questa settimana.