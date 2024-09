Dov’è sepolto Dante Alighieri?

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di venerdì 13 settembre 2024), considerato il sommo poeta e il “padre” della lingua italiana, è indissolubilmente legato alla città di Firenze. Nonostante questo, però, non ènel suo luogo natale. Esiliato dalla città nel 1302 a causa delle sue convinzioni politiche, trascorse gli ultimi anni della sua vita a Ravenna, dove muore il 13 settembre 1321. Un’avvenimento non legato alla casualità, visto che è stato proprio il poeta a sceglierla come luogo per il suo riposo. Le ragioni che hanno spintoa scegliere Ravenna come sua ultima dimora sono molteplici. Innanzitutto, la città romagnola lo ha accolto con grande ospitalità, offrendogli un rifugio sicuro durante gli anni dell’esilio. Inoltre, Ravenna era un importante centro culturale e politico, dove ha potuto continuare i suoi studi e le sue ricerche.