Conte | Gilmour e McTominay? C’è bisogno di concorrenza dobbiamo ragionare da grande club

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 13 settembre 2024): «? C’èdida» Ecco come ha risposto Antonioalla domanda su«Ottime impressioni, sono due ragazzi seri, li ho conosciuti in Premier da avversari. Ci alzano il livello, portano competizione. Questa deve essere la nostra strada, cercare di creare nel tempo rosa competitiva dove ci sia competitività nella rosa, dove non ci sono ruoli prestabiliti, in modo da nonda provinciali ma dache ha voglia e ambizione di competere per qualcosa di importante»., cosa aveva scritto Alfonso Fasano E ora andiamo a riprendere il concetto di titolari che vi avevamo suggerito di tenere a mente.