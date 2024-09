Con le auto la Fiat ha perso la dignità

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di venerdì 13 settembre 2024) Le notizie da Stellantis, a cui le storiche fabbriche italiane fanno capo, sconcertano. Se non ci fosse di mezzo la collettività, si dovrebbe seppellire l’illustre famiglia con una risata. Quel che resta degli Agnelli, mentre a ogni incontro con il governo o con i sindacati sproloquiano come farisei «faremo nuovi modelli», «investiremo in questo Paese a cui siamo legati», in realtà, sta mettendo la pietra tombale sulle produzioni nel Paese stesso. L’ultima notizia riguarda i nuovi investimenti in Argentina e il blocco, di fatto, dello storico impianto di Mirafiori. Dunque, mentre a Mirafiori e Melfi l’orizzonte è dato da una nuova cassa integrazione, lo stabilimento argentino di Córdoba godrà di un maxi-investimento da 385 milioni di dollari.