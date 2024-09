Che cos’è il Glovox il guanto che suona la voce visto a X Factor 2024?

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di venerdì 13 settembre 2024) La prima delle tre serata delle audizioni di Xha già mostrato qualche sorpresa interessante. Come la cantante Jaqueline Branciforte, siciliana ma residente a Roma, che si è presentata al cospetto dei quattro giudici, Manuel Agnelli, Jake La Furia, Paola Iezzi e Achille Lauro, con uno strumento speciale, il. Si tratta di unche, posato sulla sua gola, le ha permesso durante l’esibizione dire la sua. La stessa cantante ha spiegato: “È un brevetto fatto da Bernardo Lanzetti, ex cantante della PFM. È uno strumento che appoggia appunto al mio collo e produce il suono che faccio, in realtà. È come sessi la mia“. Il nome, che è una fusione di(glove in inglese) e vox, è una sorta di amplificatore.