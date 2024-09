Catanese fiamme in casa | muore 60enne

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di venerdì 13 settembre 2024) 12.02 Un incendio si è sviluppato in un appartamento di Ramacca, in provincia di Catania, causando la morte di un uomo di 60 anni. L'uomo sarebbe deceduto a causa di intossicazione da fumo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri. Secondo una prima ricostruzione, l'incendio sarebbe stato causato da un cortocircuito nell'impianto elettrico. Avviate le indagini per stabilire con certezza cosa sia accaduto.