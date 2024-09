Caso Sangiuliano chi è senza peccato scagli la prima pietra

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 13 settembre 2024) Premessa: chi gode delle disgrazie altrui è un mediocre per definizione qualunque sia il posto che occupa nella scala sociale. Bene, il– per definire sinteticamente il tormentone dell’estate che ha portato alle dimissioni il ministro della Cultura – si presta in modo speciale ad alcune osservazioni che nel fiume di quelle fatte e ascoltate in queste settimane non si ritrovano a sufficienza. Per quanto si sia imbruttito l’animo umano, è stupefacente osservare le reazioni dei tanti chedell’incidente – chiamiamolo così – mai si sarebbero sognati di appellare, descrivere, ricordare il giornalista ex uomo di governo. Al contrario, le cronache e le esperienze vissute in presa diretta raccontano di battimano, abbracci, ricerca di attenzione (e quasi certamente di prebende).