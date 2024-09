Carcere a vita per Benno Neumair | uccise padre e madre nel 2021

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 13 settembre 2024)dovrà scontare la pena dell'ergastolo. La Cassazione ha confermato la condanna alper l'imputato, ritenuto responsabile dell'omicidio della, Laura Perselli, e del, Peter, avvenuto nel tardo pomeriggio del 4 gennaionell'abitazione di famiglia a Bolzano., 33 anni, attualmente si trova rinchiuso in una cella della casa circondariale di Montorio nel Veronese. La prima condanna all'ergastolo era giunta il 19 novembre del 2022, la seconda il 30 ottobre 2023, pronunciata dalla Corte d'assise d'appello di Bolzano. Il caso si era aperto con la denuncia di scomparsa di Laura Perselli e Peterda parte della sorella di, Madè, che non riusciva a mettersi in contatto con i genitori.