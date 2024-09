Calcio | Empoli contro la Juventus per continuare a stupire

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di venerdì 13 settembre 2024) Un inizio di campionato davvero molto positivo per l’di Roberto D’Aversa che ha collezionato, fin qui, cinque punti risultando ancora imbattuta alla prima sosta del massimo torneo calcistico italiano. La prossima sfida che gli azzurri dovranno sostenere in Serie A, però, non sarà certamente semplice da disinnescare: al Castellani arriverà, infatti, unavogliosa di tornare alla vittoria dopo essersi fermata, in casa,la Roma (0-0 il finale all’Allianz Stadium). Una prova di maturità importantissima attenderà domani pomeriggio, ore 18:00, i toscani che tenteranno di, ancora una volta, tutti gli addetti ai lavori esibendo diversi giovani all’interno del rettangolo verde di gioco.