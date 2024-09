Beach soccer l’Italia cede alla Spagna e adesso attende la Cechia ai quarti di finale degli Europei

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 13 settembre 2024) Si chiude con una sconfitta indolore il cammino delnel gruppo A della fasedei Campionati2024 di, in corso di svolgimento sulla sabbia di Alghero. Gli Azzurri, già certi della qualificazione aidopo la vittoria ai tempi supplementari sulla Germania di mercoledì, hanno infatti ceduto nettamenteper 1-4 nello scontro diretto che metteva in palio il primo posto del girone. “Per due tempi la squadra è stata bene in campo gestendo benissimo in fase difensiva. Poi nella terza frazione abbiamo fatto troppi errori, staccando la spina troppo presto e questo non deve avvenire. Questo risultato però non influenzerà chi siamo e le nostre certezze: la testa portiamola subito aidipartita con la, ora inizia il nostro torneo“, ha dichiarato al sito federale il CT Emiliano Del Luca.