Aston Villa- Everton – pronostico formazioni notizie sulle squadre

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di venerdì 13 settembre 2024) Dopo un inizio di stagione contrastante in Premier League,edsi affronteranno sabato 14 settembre sera alPark.Mentre ilha vinto due partite su tre, l’ultima sconfitta all’ultimo respiro ha lasciato i Toffees ancora alla ricerca del primo punto della campagna 2024-25 e del tanto atteso nuovo proprietario. Il calcio di inizio diè previsto alle 18:30 Anteprima della partitaa che punto sono le dueDopo la vittoria d’esordio contro il West Ham United, seguita dalla sconfitta per 2-0 in casa contro l’Arsenal, l’ha affrontato la pausa internazionale di questo mese in modo positivo, portandosi a sei punti su nove in Premier League.