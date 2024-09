Antonella Mosetti e Niccolò Bettarini | Ha l’età di mia figlia poi racconta la proposta shock di un fan su OnlyFans

Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di venerdì 13 settembre 2024)hanno davvero avuto un breve flirt? La risposta è no, ma la showgirl torna a parlare dei pettegolezzi delle ultime settimane Qualche settimana fa, il settimanale Diva e Donna ha paparazzato la showgirl romana e il figlio di Simona Ventura insieme, al mare. È bastato qualche scatto per far immaginare che fra i due potesse esserci una frequentazione in corso, ma la smentita è prontamente arrivata poco dopo proprio da. A far scandalo, comunque, oltre alla grande differenza d’età fra lei e, è stato anche un altro dettaglio: poco dopo la separazione di Simona Ventura e Stefano, l’ex marito,aveva iniziato una frequentazione con l’ex calciatore, destando non poco malcontento da parte dell’ex conduttrice de L’Isola dei Famosi.