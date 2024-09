Ambulanti | Le concessioni non si toccano Urge incontro con il Governo

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 13 settembre 2024) Glitemono una sorpresa delsulledi posteggio per l’esercizio del commercio su area pubblica. Il Consiglio dei Ministri potrebbe inserire fra i provvedimenti ‘fuori sacco’ anche la norma che riduce la durata delle proroghe allestabilite per gli. Un enorme danno per moltissimi operatori che, in forza di legge, hanno proroghe fino al 2030-2032, ma che potrebbero vedersi accorciare i termini, dai tre ai cinque anni. La Federazione nazionale venditori su area pubblica Fiva Confcommercio ha chiesto sul tema uncon la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e con il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso. “Solo con la certezza dellee della loro durata si può pensare ad investimenti e guardare al futuro – sottolinea Diego Pesenti, presidente Fiva Bergamo -.