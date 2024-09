A Zanica la 12ª edizione del Concorso internazionale cavallo purosangue arabo

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 13 settembre 2024) Bergamo. Quale bellissimo epilogo della Fiera di Sant’Alessandro 2024 (la rassegna dedicata al settore Primario organizzata da Bergamo Fiera Nuova e Promoberg, andata in scena lo scorso weekend in Fiera Bergamo), sabato 14 e domenica 15 settembre 2024 il centro ippico “La Rosa Bianca” a(via Crema 18/a) ospita la 12esimadela Bergamo. La competizione – ingresso gratuito – è arricchita (nella giornata di domenica) da un’ulteriore gara di rilievo, l’atteso Egyptian Event Europe 2024 – Specific Origin Show. Complessivamente sono un centinaio gli esemplari pronti a sfidarsi sul campo gara, condotti come sempre magistralmente dai fidati handler.