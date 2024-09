A Livigno arriva uno degli eventi più attesi della tradizione | l’Alpenfest

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di venerdì 13 settembre 2024) Perto il momento dell’anno, quando il bestiame, dopo aver trascorso l’estate negli alpeggi, ritorna in paese per l’inverno e la città diventa un luogo magico, pronta ad accogliere la sua manifestazione di punta, l’Alpenfest. Il 21 e 22 settembre, infatti, si aprono i grandi festeggiamenti, non solo per la comunità di, ma anche per i visitatori che ogni annono da tutta Italia e dall’estero, per un evento che sta diventando uno dei più caratteristici del nostro Paese. Se non siete mai stati all’Alpenfest preparatevi a entrare in un’atmosfera unica. Immaginate le strade dianimate da una colorata sfilata di animali adornati con campanacci e ghirlande di fiori, accompagnati dai livignaschi vestiti “alla vecchia” e cioè con gli abiti tradizionali.