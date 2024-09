61 5N prima mostra personale dell’artista Dylan Katz

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di venerdì 13 settembre 2024) VENEZIA – 61.5°N segna la, inaugurata il 14 settembre in occasione dell’ottava edizione di The Venice Glass Week. L’esposizione presenta due principali serie di opere: Uncanny Ice e Northern Windows. Uncanny Ice, la collezione iconica di sculture diispirata alle formazioni di ghiaccio della Finlandia, ritorna per la terza volta a The Venice Glass Week. Precedentemente esposta nel 2022 presso il Hub principale di The Venice Glass Week a di Palazzo Loredan e nel 2023 all’interno dellacollettiva The Ice Furnace, a cura di Costanza Longanesi Cattani. La nuova serie di opere, Northern Windows, debutta invece con una collezione inedita, creata appositamente per questa edizione del festival nel 2024.