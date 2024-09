Zoff | Inter sia in Italia che in Europa riflettori addosso! Collaudata

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 12 settembre 2024) Tra due giorni riparte la Serie A, dopo la sosta per le nazionali., mitico portiere campione del Mondo 1982, dà importanti giudizi sull’. La suavista su Tuttosport. LOTTA AL CAMPIONATO – Il mitico Dinoha detto la sua sulla Serie A e sulle squadre favorite: «Metto l’davanti a tutte, senza dubbio. La rosa dei nerazzurri è la più attrezzata ine sono ripartiti da dove avevano lasciato. Ma credo che la lotta possa essere aperta a diverse squadre, tra le quali anche il Milan e il Napoli: la loro stagione è iniziata con qualche disavventura, ma si tratta di progetti nuovi e dispongono di tutto il tempo per piazzarsi stabilmente ai vertici. Lì dove mi aspetto anche la Juventus, naturalmente. I bianconeri vanno annoverati ogni anno tra i candidati allo scudetto quasi, per definizione, e a maggior ragione dopo gli ultimi colpi di mercato».