WTA Monastir Lucia Bronzetti batte Ann Li ed è ai quarti di finale

(Di giovedì 12 settembre 2024)è aididel torneo di. Sul cemento tunisino l’azzurra ha la meglio in due set combattuti sulla statunitense Ann Li, superata con un 6-4 7-5 in quasi due ore e affronterà al prossimo turno la croata Antonia Ruzic, numero 173 delle classifiche mondiali. L’inizio della partita sembra presupporre tanta sofferenza per, che si ritrova subito sotto di un break dopo un turno di servizio ben sotto la sufficienza. E invece l’azzurra ha il merito di non farsi prendere dalla frenesia e di continuare a fare il proprio gioco: parziale di 13 punti a cinque e situazione ribaltata conche senza remore va a servire per il set. Ma in quel momento Li ci prova e si procura tre palle per il controbreak: l’azzurra si salva e incamera la frazione.