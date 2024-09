Vita nerd banalità politiche e supercazzole | che disastro l' autobiografia della Schlein

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 12 settembre 2024) Perché Ellyscrive un'? Sia detto con stima per lei e il minimalismo americano. «Perché vogliamo cambiare questo Paese. Altrimenti non avrei fatto la scelta un po' controcorrente che ho fatto, nata italiana in un altro Paese, di venire qui a costruire il mio futuro». Quando, parlando, tra il Nazareno, i talk show e le salamelle delle Feste dell'Unità,disegna nell'aria arabeschi berlingueriani, be', è molto più efficace di quando lo fa scrivendo. E allora perché lo fa? Perché pure lei, seppur ancor 39enne, come tutti i leader che l'hanno preceduta (Renzi, D'Alema, Veltroni, Di Battista, il Berlusca e Andreotti, Salvini e Meloni) ha ceduto alla tentazione di mescolare memorie, programmi elettorali e flussi di coscienza? E perché li ha infilati tutti nel libro L'imprevista - Un'altra visione del futuro (Feltrinelli, pp.