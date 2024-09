Usa 2024 il dibattito tv spinge Harris nei sondaggi e nelle donazioni Trump | Non ci sarà un altro confronto

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di giovedì 12 settembre 2024) Nel primo ampioo dopo iltelevisivo tra i due candidati alla Casa Bianca Kamalaha staccato di cinque punti il rivale Donald. Second l’analisi condotta da Reuters-Ipsos, la vicepresidente ha il 47% delle preferenze contro il 42% di, un distacco maggiore rispetto a quello dell’ultima rilevazione di fine agosto che (+4% per la democratica). Secondo il 53 per cento degli intervistati, è stata proprio la vicepresidente ad aggiudicarsi il, che ha anche incassato il ssotegno della popstar Taylor Swift, mentre la pensa in senso opposto il 24 per cento del campione., che il giorno seguente affermava di non voler concedere unavendo, secondo lui, già vinto quello appena concluso, oggi ha ribadito che «non ciun terzo».