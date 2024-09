Un posto al sole trama 12 settembre 2024 | Alberto sotto pressione

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di giovedì 12 settembre 2024)Palladini sarà in preda al panico ad Unal, come annuncia ladi giovedì 12. L'avvocato, in particolare, temerà che presto il boss Angelo Torrente si vendicherà di lui per aver tradito il loro accordo e aver salvato la vita ad Eduardo Sabbiese. Quest'ultimo, di recente, dopo aver sposato Clara, è entrato nel programma di protezione testimoni e si è trasferito in una località segreta con sua moglie e con il piccolo Federico., però, disperato al pensiero di non poter più vedere suo figlio, ha deciso di rintracciare il boss, il quale, a sua volta, era in cerca di Sabbiese per vendicarsi della sua decisione di collaborare con la giustizia e di rivelare anche i suoi loschi affari. Una volta arrivato al cospetto di Torrente,gli ha promesso di rivelargli il luogo segreto dove Eduardo viveva per consentirgli di ucciderlo.