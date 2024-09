Udinese slitta il rientro di Sanchez | fuori ancora un mese

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 12 settembre 2024) Bisogneràattendere per rivedere Alexiscon la maglia dell’. L’attaccante cileno, tornato in Friuli dopo 13 anni, deveesordire a causa di un infortunio al polacco e ne avràper più di un. Si stima possa tornare a disposizione dopo la prossima pausa per le nazionali in programma a ottobre. Lunedì, per la trasferta di Parma, mister Runjaic potrà contare su Lucca come punta centrale – Davis pronto a subentrare – e Thauvin, Iker Bravo, Brenner ed Ekkelenkamp per i due posti alle sue spalle.ildiunSportFace.