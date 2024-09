Terrorismo la trasformazione di El Mahdi | l’ex aspirante cuoco grato all’Italia che ora inneggiava al martirio

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 12 settembre 2024) Milano – “Preparate le vostre teste ad essere tagliate, oh voi che aiutate il diavolo a sussurrare”. Minacce di morte contro “gli infedeli”, foto con in mano il Corano, frasi in cui manifestava la volontà di combattere “a fianco dei fratelli che fanno il Jihad”. Sono alcuni dei messaggi che ElTbitbi pubblicava sui suoi profili Facebook e Instagram. Ventisettenne marocchino (compirà 28 anni il prossimo 23 settembre) è stato arrestato ieri mattina dalla polizia per istigazione a delinquere finalizzata al. Era già pronto al viaggio da “mujaheddin” con un biglietto aereo prenotato per il 20 settembre, per la Giordania, da cui poi forse si sarebbe spostato in Arabia Saudita. Arrivato in Italia nel 2011 come minore straniero non accompagnato, con gli anni è passato da un atteggiamento “di totale apertura nei confronti dell’Occidente” a un comportamento opposto.