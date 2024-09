Svenuta in auto sul sedile la figlia di 3 anni senza vita La scoperta choc su mamma Sandra

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 12 settembre 2024)ubriaca nella suamentre ladi 3moriva sulposteriore, a causa di una temperatura di 40 °C. La donna aveva diverse bottiglie di alcolici nella sua Ford Expedition quando un parente ha trovato lei e suaal suo interno e ha chiamato i soccorsi. Entrambe sono state trasportati d’urgenza in un vicino ospedale, dove la bambina è stata dichiarata morta per un sospetto colpo di calore, ha riferito la polizia al quotidiano. La, che in precedenza aveva perso due figli, di 5 e 9, quando un guidatore ubriaco si era schiantato contro la loro tenda durante un campeggio, eraall’interno del SUV con un tasso alcolico nel sangue quasi quattro volte superiore al limite consentito, secondo KTLA.