Successo della squadra corse Città di Pisa al rally di Casciana

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 12 settembre 2024), 12 settembre 2024 - UndiTerme condizionato dalle variabili condizioni meteo che hanno messo più volte in difficoltà i partecipanti con scelte non sempre ottimali, ma che hanno reso ancor più incerto l’esito finale. Ladiasd era presente con quattordici equipaggi al completo a cui aggiungere ben otto copiloti, un record per il sodaliziono che era tra le scuderie più numerose deldi, penultimo appuntamento stagionale di Coppa ItaliaVII Zona. Coglie il podioseconda posizionecombattuta classe A7 oltre che una ventiseiesima piazza assoluta Fabrizio Bertini che con Cristian Lunardini divideva la sempre verde Renault Clio Williams con cui oltre a ribadire di essere uno dei migliori interpreti toscani con la vettura francese ha anche fatto divertire con una guida spettacolare.