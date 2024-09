Stefano Boeri indagato a Milano per progetto Bosconavigli

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 12 settembre 2024) L'archistardalla Procura di, assieme ad altre sei persone, in una delle inchieste sulla gestione urbanistica in città.è accusato di lottizzazione abusiva e abuso edilizio per ilda lui firmato e chiamato '', che dovrebbe sorgere nello storico quartiere San Cristoforo, zona sud-ovest del capoluogo lombardo. L'architetto, noto in tutto il mondo anche per il Bosco Verticale, è, come emerso già nei mesi scorsi, anche in un'inchiesta milanese per turbativa sulla realizzazione della nuova Beic, la Biblioteca Europea di Informazione e Cultura.