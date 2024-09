Spezia gli annunci di D’Angelo | la formazione il portiere ed i Nazionali

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 12 settembre 2024) A due giorni di distanza dalla sfida in trasferta contro la Cremonese, il tecnico aquilotto Lucacommenta così il momento dello: “sono state due settimane positive, durante le quali abbiamo lavorato sotto tanti punti di vista, cercando di creare ancor di più un’identità calcistica e sono soddisfatto del lavoro svolto. Isicuramente faranno parte dei convocati, poi valuteremo se a partita in corso o dall’inizio. ?olak si è allenato con continuità, sta abbastanza bene ed è sicuramente disponibile per entrare nelle rotazioni, vedremo se dall’inizio o a gara in corso. In porta? Penso giocherà Gori perché è più pronto in questo momento rispetto al giovane Mascardi, per cui nutro una grandissima considerazione.