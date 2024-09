Sodero in prestito all’Atalanta gli auguri del sindaco Agnelli

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 12 settembre 2024) Arezzo, 12 setembre 2024 – “Il mio più grosso in bocca al lupo al nostro giovane concittadino Andreache in questa stagione sportiva è passato dall’Empoli FCUnder 23 nel Campionato di Lega Pro Girone A con la formula delcon diritto di riscatto. Ogni nuova sfida deve essere una sfida stimolante. Forza Andrea”. Sono questi glivia social delMarioad Andrea, la giovane promessa calcistica made in Castiglion Fiorentino. Andrea, nato ad Arezzo il 7 agosto 2004, trequartista, è un giovane talento nel mondo del calcio. Dopo aver dato i primi calci nella U.S. Castiglionese inizia la sua carriera con l’inserimento nella squadra giovanile dell’Empoli Sub 17, 2020-21, partecipando al Campionato Nazionale Under-17. Nella scorsa stagione ha collezionato 22 presenze, con 4 gol e 9 assist con la formazione della Primavera.