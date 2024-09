Situazione drammatica

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 12 settembre 2024) Al centro del ciclone c’è anche la profumeria Ennio di Gianpaolo Zanetti, in via San Felice 22: "In questi giorni la. Hanno chiuso un tratto che non è segnalato. Adesso anche un ulteriore pezzo di via San Felice è bloccato al traffico e ci tocca, anche a noi commercianti, fare un giro allucinante". Lo definisce "un giro dell’oca" quello che deve fare ogni mattina Zanetti per arrivare a lavoro: "Da giorni è tutto chiuso, una sorta di coprifuoco". La speranza di Zanetti, tuttavia, resta quella "che il Comune comprenda lae dia aiuti in tal senso ai commercianti. Sono necessari, per un anno e mezzo è dura andare avanti così". E poi, "la nostra categoria non è mai stata presa in considerazione dalla giunta, e questa non è una novità".