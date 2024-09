Settimana Europea della Mobilità 2024 a Bologna | via Indipendenza sarà ristretta al traffico ecco perché

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 12 settembre 2024), 12 settembre– Fermarsi a riflettere e ragionare insieme sul futuro di unasempre più sostenibile ed inclusiva. Questa è solo una delle molteplici opportunità proposte dallache si terrà in città, ma interesserà tutta l’area metropolitana, da lunedì 16 a domenica 22 settembre. Promossa da Comune e Città metropolitana di, organizzata dalla Fondazione IU Rusconi Ghigi, con il contributo di partner come Tper, TrenitaliaTper, RideMovi e Bomob e il patrocinio degli Ordini degli architetti e degli ingegneri, la SEMsi presenta come un'edizione profondamente rinnovata, per raggiungere due obiettivi. Da un lato, rilanciare una visione unitaria di senso delle molteplici trasformazioni in atto nel campoe dello spazio pubblico.