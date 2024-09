Scuole in totale abbandono E il conto è di 330mila euro

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 12 settembre 2024) Sonole risorse stanziate dalla giunta Serfilippi per far fronte alle emergenze di 14comunali. Un lavoro congiunto, partito a giugno, quello degli assessori ai Lavori pubblici Gianluca Ilari e ai Servizi educativi, Loredana Maghernino, con l’obiettivo di essere pronti all’avvio dell’anno scolastico. Il punto della situazione è stato fatto nella scuola simbolo di questa prima fase dei lavori, la scuola primaria Decio Raggi a Ponte Metauro, dove, tra le altre cose, sono state ripristinate entrambe le rampe di accesso per disabili, inservibili fino a quel momento. Il sindaco Luca Serfilippi si è assunto l’impegno "di cambiare rotta rispetto al passato".