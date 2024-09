Roma | De Rossi ritrova gli argentini

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 12 settembre 2024) Laprosegue la sua marcia di avvicinamento al pmo match di campionato contro il Genoa, in programma domenica 15 settembre alle 12:30 a Marassi. La sosta per le nazionali è giunta al termine e Daniele Dehato la rosa praticamente al completo; mercoledì erano tornati a lavoro Koné, in grande spolvero con la Francia, Celik, Pissilli e Baldanzi, anche lui autore di una tripletta con l’Under-21. Nella sessione odierna, invece, il tecnico giallorosso ha riabbracciato il terzetto argentino composto da Paredes, Soulé e Dybala. Due allenamenti non saranno molti, ma dovranno bastare ai capitolini per mettere benzina nelle gambe nonostante una sosta dispendiosa, che ha visto la squadra giallorossa seconda solo al Milan per minuti giocati con le nazionali.: DegliSportFace.