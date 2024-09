Prison Break – stagione 5 | la spiegazione del finale di serie

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di giovedì 12 settembre 2024)5: ladeldiLarevival e5 disi è conclusa dopo nove episodi, e se da un lato i fan hanno avuto un lieto fine, dall’altro potrebbero essere rimasti a grattarsi la testa. Proprio come laoriginale, il revival è complicato e pieno di colpi di scena, tutti racchiusi in soli nove episodi. Quindi, una volta terminata la, cosa è successo esattamente? Se avete domande, noi abbiamo le risposte. L’episodio“Behind The Eyes” ha ripreso pochi minuti prima che l’episodio precedente si concludesse con il suo cliffhanger pieno di sangue. Michael (Wentworth Miller) è tornato sul suolo americano, dopo aver scoperto che il nuovo marito di Sara (Sarah Wayne Callies), Jacob (Mark Feuerstein), è in realtà il disonesto e pericoloso agente della CIA Poseidon.